Киев до 2025 года планирует прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом до 2025 года, которая позволит отказаться от необходимости его вывоза в Россию. О таком решении правительства сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее основная цель - это безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергетическая независимость Украины", - написал он в своем Telegram-канале.

Ключевым пунктом программы, по словам премьера, является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

"До этого Украина вывозила отработавшее ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, и это стоило Энергоатому около $200 млн ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций", - пояснил он. Строительство ЦХОЯТ, утверждает Шмыгаль, также сделает Украину независимой от РФ в вопросах атомной безопасности.