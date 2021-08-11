Байден объявил о проведении "Саммита за демократию" в декабре этого года

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию", который состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря этого года. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте Белого дома.

"Президент Байден рад объявить, что в декабре он соберет лидеров <...> мировых демократий на виртуальный "Саммит за демократию", после которого примерно через год пройдет второй саммит с личным присутствием", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на предстоящем саммите будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. Спустя год "Байден пригласит мировых лидеров вновь собраться, чтобы представить прогресс в продвижении этих инициатив", говорится в заявлении. "Оба саммита соберут лидеров государств, гражданского общества, благотворителей, лидеров частного сектора", - сообщили в Белом доме.