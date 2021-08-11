СМИ: глава МИД Японии заявил Лаврову, что поездка Мишустина на Курилы неприемлема

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в состоявшемся в среду разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым изложил позицию Токио по поводу состоявшейся в июле рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что глава МИД Японии, в частности, выразил мнение, что такая поездка была неприемлемой с точки зрения Токио. В официальном сообщении о разговоре Мотэги и Лаврова на сайте японского МИД такая информация не приводится. В нем сказано, что стороны обсудили переговоры о заключении мирного договора, вопросы, касающиеся совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов, а также гуманитарные обмены с участием бывших японских жителей этих территорий. Кроме того, министры затронули тему двусторонних отношений и проблемы безопасности.

В сообщении российского МИД по итогам беседы двух министров также ничего не говорится о заявлениях Мотэги по поводу поездки Мишустина на Итуруп.

В конце июля Мишустин совершил рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Первым пунктом его программы стало посещение Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить особое внимание на эти острова премьеру поручил президент Владимир Путин. МИД Японии тогда выразил протест в связи с этой поездкой и вызвал посла РФ в Токио Михаила Галузина. Затем в МИД РФ был приглашен посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, где ему был выражен протест в связи с недружественными шагами Токио.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.