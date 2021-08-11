Латвия установит ограждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией за €1,7 млн

РИГА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии утвердило выделение финансирования на строительство инфраструктуры, необходимой для защиты восточной границы республики и предотвращения нелегальной миграции. Среди принимаемых мер - установка ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией стоимостью €1,7 млн, сообщает в среду пресс-служба министерства внутренних дел.

Как отмечает МВД, кабинет министров разрешил ведомству осуществить необходимые закупки, чтобы обеспечить строительство инфраструктуры, необходимой для защиты латвийско-белорусской границы, в том числе ограждения из колючей проволоки. "В 2021 году планируется закупка и установка ограждения из колючей проволоки. Для этих целей прогнозируется дополнительно необходимая сумма финансирования в размере €1 729 421", - указывает МВД.

В целом, по расчетам министерства, для строительства приграничной инфраструктуры в 2022 году дополнительно потребуется порядка €14 млн, в 2023 - почти €19 млн, а в 2024 - более €6 млн. Для этих целей правительство Латвии создало новую программу бюджета "Создание инфраструктуры на границе государства".

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только в период с 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии также ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.