Глава СБ РФ провел телефонные переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев обсудил по телефону с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани взаимодействие в сфере безопасности и ситуацию в Афганистане. Об этом в среду сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили тематику продолжения российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также обстановку в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Столкновения между правительственными силами Афганистана и талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) стали интенсивнее после заявления президента США Джо Байдена, который в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Эта операция стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа. Афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что движение "Талибан" наращивает темпы наступления.