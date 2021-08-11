Зеленский намерен обсудить с Меркель гарантии Берлина после запуска "Северного потока - 2"

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа будет говорить о том, как Германия будет конкретно гарантировать обязательства, которые она дала, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска "СП-2" ["Северного потока - 2"]", - сказал он.

Никифоров проинформировал также, что Зеленский с Меркель в Киеве "обязательно будет говорить о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о том, как реанимировать мирные переговоры".

Кроме того, пресс-секретарь сказал, что стороны обсудят двусторонние отношения. "Конечно, [обсудят] двусторонние отношения. Германия - наш ключевой партнер в Европе и в политике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений огромный", - отметил Никифоров.

По его словам, визит Меркель в Киев доказывает, что "без прямых переговоров, без участия президента Украины самые важные современные вопросы безопасности в Европе не решить".

В то же время Никифоров сказал, что участие канцлера Германии в саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа, пока под вопросом. Он добавил, что график и программа визита главы немецкого правительства на Украину полностью еще не согласованы.