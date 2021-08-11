Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по вопросам интеграции Украины в НАТО

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции республики на период до 2025 года. Об этом говорится в сообщении офиса президента, распространенном в среду.

"С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан президент Владимир Зеленский подписал указ "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года", - отмечается в сообщении.

В офисе главы государства проинформировали, что цель документа - наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами "для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в альянсе, необходимости проведения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией" страны.

Среди прочего предполагается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в области евроатлантической интеграции "путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, в частности, представителей исследовательских центров, общественных объединений и международных партнеров к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО".

Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации в четыре этапа утвержденной стратегии.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе (ПДЧ), что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. При этом, по оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. 14 июня 2021 саммит НАТО в Брюсселе подтвердил решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом альянса через ПДЧ.