Несколько украинских артистов отказались выступать на концерте ко Дню независимости

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Несколько украинских артистов отказались от участия в столичном концерте ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на режиссера концерта Екатерину Царик.

Некоторые артисты объяснили отказ праздничными концертами в других городах страны, другие же просто отклонили приглашение. Так, например, на концерте ожидали услышать группу "Бумбокс", но артисты "корректно отказались". Не выступит в столице и коллектив "Плач Иеремии". Также отказалась от участия Катя Чили, мотивируя это нежеланием выступать бесплатно. Не выступит и группа "Друга Рика", поскольку решила дать концерт в другом городе. По такой же причине будут отсутствовать коллективы "Антитела" и Onuka.

Комментируя снятие с выступления в "Олимпийском" группы Green Grey, Царик рассказала, что организаторы праздничного концерта долго вели переговоры об участии рок-группы, однако приглашение пришлось отклонить после скандальной публикации одного из участников коллектива с критикой языкового закона. По ее словам, организаторам показались "очень некорректными" подобные высказывания, этим и был мотивирован отказ. Среди артистов не будет Ивана Дорна, которого, как и Green Grey, не допустили из-за русскоязычности.

В концерте ко Дню независимости должны были принять участие 35 украинских артистов. Он пройдет в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 24 августа и будет платным.