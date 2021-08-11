Посол КНДР заявил, что мир на Корейском полуострове невозможен без вывода войск США

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мир на Корейском полуострове может быть установлен только после вывода воинского контингента США из Южной Кореи. Об этом заявил в среду посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль в интервью ТАСС.

"Для установления мира на Корейском полуострове прежде всего США следует вывести агрессивные войска и военную технику, развернутые в Южной Корее, - сказал он. - Пока американские войска базируются в Южной Корее, главная причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни в коем случае не будет устранена".

"Нынешняя ситуация подтверждает, что только реальная сила, а не слова способна обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове", - отметил дипломат. По его словам, для КНДР жизненно необходимо укреплять силы, которые позволят надежно сдерживать внешнюю угрозу. "Мы уже четко заявили, что будем относиться к США на основе принципа "сила на силу", "добро на добро", - подчеркнул посол.

Отпор США

Чхоль заявил о намерении Пхеньяна укреплять взаимодействие с Москвой, чтобы противостоять Вашингтону.

"Также мы будем усиливать взаимодействие между КНДР и РФ с целью противостояния США, которые являются общей угрозой, и непрерывно укреплять и развивать на более высоком уровне стратегические и традиционные отношения дружбы между двумя нашими странами в соответствии с требованиями нового века", - сказал он.

По словам посла, в условиях враждебной политики США в отношении КНДР Пхеньян не может игнорировать имеющиеся угрозы.

"Мы будем придавать более мощный импульс дальнейшему укреплению силы абсолютного сдерживания для противостояния нарастающей с каждым днем военной угрозе со стороны США. То есть укреплению государственной обороноспособности и способности нанесения мощного превентивного удара", - добавил дипломат.

Враждебные шаги против АТР

Чхоль считает, что США будут более открыто предпринимать враждебные шаги против стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию.

"Судя по нынешней склонности США, мне кажется, что они будут более откровенно вести военные враждебные действия против государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и России", - заявил он.

Военные учения США на полуострове

Администрация США демонстрирует свое нежелание решать проблемы на Корейском полуострове дипломатическими средствами, инициируя совместные военные учения с Южной Кореей, заявил Чхоль

"Действия США, которые упорно форсировали агрессивные военные учения в такое острое время, когда на развитие ситуации на Корейском полуострове концентрируется фокус международного внимания, показывают, что именно они являются зачинщиком, разрушающим мир и безопасность региона, а "приверженность дипломатии" и "диалог без предварительных условий", о которых разглагольствует нынешняя администрация США, являются всего лишь лицемерием", - отметил дипломат.