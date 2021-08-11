Санду заявила, что Молдавия настроена на конструктивный диалог с Россией

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Молдавия настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию проблемы Приднестровья. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду по итогам переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

"Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - написала Санду в среду в своем Telegram-канале. Она также сообщила, что "подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах".

Глава государства отметила, что у Молдавии и России обширная двусторонняя повестка и много тем, представляющих взаимный интерес для двух стран и ее граждан. "Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - заключила она.

Козак в среду провел переговоры с Санду, в которых также участвовали глава МИД Молдавии Николай Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну и глава МВД Анна Ревенко.