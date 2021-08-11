В Госдепе заявили, что у США нет враждебных намерений в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Совместные американо-южнокорейские военные учения являются оборонительными по своей природе и не направлены против КНДР. Это утверждал в среду глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не хотел бы давать оценку того, в чем может заключаться или не заключаться сигнал со стороны КНДР", - сказал он, комментируя критику учений со стороны Пхеньяна. "Вместо этого я подчеркну наш сигнал, который очень прост: совместные военные учения являются исключительно оборонительными по своей природе, мы в течение долгого времени давали понять, что США не имеют враждебных намерений в отношении КНДР", - добавил Прайс.

Заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль в среду заявил, что Сеул и Вашингтон столкнутся с серьезным кризисом безопасности в связи с запланированными на 16-26 августа совместными военными учениями Южной Кореи и США. По его словам, Пхеньян заставит их осознать, какой опасный выбор они сделали.