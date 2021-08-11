ВВС США нанесли несколько авиаударов в Афганистане за последние 24-48 часов

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США за последние 24-48 часов нанесли несколько авиаударов по позициям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и продолжат оказывать афганским силам безопасности поддержку с воздуха по крайней мере до 31 августа. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"У них [сил безопасности Афганистана] действительно есть преимущества [в борьбе с талибами], включая преимущество дополнительной воздушной поддержки со стороны Соединенных Штатов, которую мы продолжаем оказывать. Мы нанесли несколько авиаударов за последние 24-48 часов. Мы продолжаем поддерживать их, и у них есть преимущества, которых нет у "Талибана", и сейчас у них есть возможность использовать [свои преимущества]", - отметил Кирби.

Пресс-секретаря попросили уточнить, продолжат ли США оказывать поддержку с воздуха Афганистану после завершения своей военной операции в этой республике 31 августа. "Наши полномочия на оказание Афганистану поддержки с воздуха истекают в конце этого месяца в связи с выводом [американских войск]. Мы сосредоточены на использовании наших полномочий и возможностей для поддержки афганских сил с воздуха в течение оставшегося срока вывода [американских войск]. Не было принято никакого политического решения о том, как это будет выглядеть дальше, и я просто не собираюсь строить предположения", - ответил Кирби. При этом он добавил, что "профессиональные и хорошо подготовленные" ВВС Афганистана наносят больше авиаударов по позициям талибов, чем американские ВС.

Победа зависит от руководства

Кирби подчеркнул, что победа над талибами "зависит от [афганского] руководства, как политического, так и военного". "Я уже много раз говорил, что ни один исход [ситуации вокруг борьбы с талибами] здесь не является неизбежным. У афганских сил есть возможность сделать именно это (одержать победу - прим. ТАСС), но для того, чтобы это произошло, нужны воля и лидерство на поле боя", - считает официальный представитель Минобороны США. Он опроверг сообщения о том, что афганские военнослужащие "просто сворачиваются и уходят" во время сражений, отметив, что во многих регионах страны они "оказывают сопротивление". Как подчеркнул Кирби, теперь стало ясно, что "Талибан" намерен достичь своих целей "силой и <...> жестокостью". Он добавил, что "ни один из возможных исходов не является неизбежным, включая падение Кабула, о котором все говорят". "Но это не обязательно должно быть именно так", - подчеркнул пресс-секретарь.

Тем не менее, указал он, мирное урегулирование все еще возможно в Афганистане. "Я не верю, что кто-то считает, что для мира уже слишком поздно. Мы бы не говорили о политическом урегулировании и необходимости урегулирования путем переговоров, если бы считали, что этот мир невозможен", - добавил пресс-секретарь.

Ситуация в Афганистане

В апреле президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. 11 августа движение "Талибан" захватило административный центр провинции Бадахшан - город Файзабад на севере Афганистана. По информации афганского агентства Пажвок, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.