Трамп назвал инфраструктурную инициативу Байдена "планом разрушения Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Бюджетные предложения президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры представляют собой "план уничтожения Америки". Такое мнение выразил в распространенном в среду заявлении бывший глава государства Дональд Трамп.

"Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму $3,5 трлн. Данное законотворчество - это атака на наш народ, сообщество и американскую мечту", - считает республиканец.

По его мнению, реализация подобного плана приведет к повышению налогов и цен на многие повседневные товары. "Америка, тебя грабят при свете дня, время очнуться!" - резюмировал Трамп.

Во вторник Сенат Конгресса США 69 голосами против 30 одобрил план развития инфраструктуры страны на сумму более $1,3 трлн, согласованный Белым домом и группой сенаторов из обеих партий. Проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта.

Сенат Конгресса США 50 голосами против 49 одобрил в ночь на среду пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $3,5 трлн. Документ в том числе предусматривает налоговые послабления для производителей, использующих возобновляемые источники энергии, реализацию программ облегчения доступа к высшему образованию. Предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды. За принятие документа проголосовали члены правящей Демократической партии, против - республиканцы.