Байден заявил, что США должны продемонстрировать РФ и КНР способность решать проблемы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Вашингтон должен продемонстрировать другим государствам, в том числе России и Китаю, что США способны решать серьезные проблемы совместно с демократическим странами. С таким заявлением американский президент Джо Байден выступил в среду на встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции.

По словам Байдена, ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США "ничего не могут сделать". В ирландском руководстве, как полагает американский лидер, в начале текущего года заявляли, что власти США "даже не могут справиться с коронавирусом" и "не могут вести за собой".

Как отметил президент США, участники саммита НАТО и встречи Группы семи ранее в этом году выражали сомнения в способности Вашингтона "делать дела". По версии Байдена, лидеры России и Китая считают, что "ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться".

По словам Байдена, в других странах сомневаются, что США и другие демократические государства "могут объединиться и решить серьезные проблемы". "Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела", - подчеркнул президент США.