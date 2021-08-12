В МИД Мексики заявили, что власти и оппозиция Венесуэлы завершают подготовку к переговорам

МЕХИКО, 12 августа. /ТАСС/. Правительство и оппозиция Венесуэлы близки к завершению подготовки к переговорам, которые должны пройти в Мексике при посредничестве Норвегии. Об этом сообщил в среду глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

"Я подтверждаю: МИД Норвегии сообщил нам, что стороны, которые примут участие в переговорах по поводу ситуации в Венесуэле, приступили к финальной стадии предварительного диалога, чтобы начать переговоры в нашей стране", - написал он в Twitter.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти южноамериканской республики "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.

В мае лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил о готовности к диалогу при соблюдении четырех условий: снятие санкций с Венесуэлы, признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, всеобщий отказ от насилия, включение в диалог всех сил в стране.