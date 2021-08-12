Премьер Канады обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Белоруссии

ОТТАВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел в среду разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию с правами человека в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Премьер-министр Трюдо и председатель фон дер Ляйен выразили озабоченность по поводу нарушений прав человека в Белоруссии и договорились продолжать координацию своих действий, в том числе санкций", - говорится в сообщении.

Помимо этого собеседники обсудили борьбу с изменениями климата, стихийные бедствия в Канаде и Европе, а также ситуацию с пандемией коронавируса, в том числе введение сертификатов вакцинации.