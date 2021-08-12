Госсекретарь США призвал власти Польши не принимать законы о СМИ и реституции

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил в среду обеспокоенность по поводу одобрения Сеймом (нижней палатой парламента) Польши поправки к закону о телерадиовещании, которая может поставить под удар американскую телекомпанию TVN, и призвал не принимать законопроект, ограничивающий права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря.

"США <...> глубоко обеспокоены принятым сегодня нижней палатой парламента Польши законопроектом, который ставит под удар самый популярный независимый новостной канал, являющийся одной из крупнейших инвестиций США в стране", - отметил Блинкен. "Этот законопроект угрожает свободе СМИ и может подорвать прочный инвестиционный климат Польши", - считает госсекретарь.

Блинкен "глубоко обеспокоен" и другим одобренным Сеймом законопроектом, ограничивающим права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества. "Мы призываем президента [Анджея] Дуду не подписывать этот законопроект или же, воспользовавшись президентскими полномочиями, направить законопроект в Конституционный суд Польши", - говорится в заявлении.

Сейм Польши в среду одобрил законопроект, который затруднит возможность уцелевших в Холокосте получать реституцию отнятого у них имущества. Верхняя палата законодательного органа страны ранее одобрила этот законопроект, который теперь должен поступить на подпись президенту.

Закон о телерадиовещании

Сейм в среду вечером принял большинством голосов поправки к закону о телерадиовещании. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента Польши в начале июля. Цель включенных в него поправок состояла в том, чтобы доработать правила, позволяющие Национальному совету по телерадиовещанию не допускать перехвата контроля над вещательными организациями компаниями извне ЕС. На этапе обсуждения законопроект вызвал в Польше широкий общественный резонанс.

Глава депутатской группы нового оппозиционного движения "Польша-2050" (Polska 2050) Ханна Гилл-Пёнтек отмечала, что из-за изменений закона о телерадиовещании, предложенных правящей партией "Закон и справедливость", лицензию на вещание в республике может потерять американская TVN. Ее владельцем является концерн Discovery, но управление телекомпанией осуществляется через холдинг Polish Television Holding BV, зарегистрированный в Нидерландах. В TVN входят 14 телеканалов, включая информационный TVN24. В польском информационном пространстве новостная деятельность TVN часто вступает в противоречие с подачей материала государственным Польским телевидением.