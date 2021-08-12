В МИД КНР заявили, что Пекин не изменит решение по делам канадцев о наркоторговле

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайские власти не намерены отказываться от принятого решения по делам двух граждан Канады о торговле наркотиками и совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Суд в Китае на законных основаниях вынес вердикт, учтя факты, которые свидетельствуют о совершении ими преступлений, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Мы настаиваем на том, чтобы отдельные страны прекратили выступать с безответственными обвинениями в адрес КНР по этому поводу и учитывали принципы, которыми руководствуются правоохранительные органы".

В заявлении отмечается, что власти Канады и некоторых других государств должны проявить уважение к судебной инстанции и суверенитету Китая. "Канадская сторона при поддержке отдельных стран пренебрегает фактами и искажает их. <...> Мы выражаем по этому поводу решительный протест, - сообщил МИД. - Китай - правовое государство, и наши органы юстиции будут строго наказывать за правонарушения вне зависимости от гражданства преступников".

В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал несправедливым и неприемлемым решение суда в отношении канадца Майкла Спэйвора, приговоренного в Китае к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Его поддержали власти США, Франции и ФРГ. Ранее Оттава также осудила смертный приговор, вынесенный в КНР в отношении канадца Роберта Ллойда Шелленберга за наркоторговлю.

Отношения Пекина и Оттавы заметно ухудшились после задержания канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Канаде финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую Вашингтон обвиняет в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Вскоре после этого власти КНР предприняли аналогичные шаги в отношении канадского гражданина Майкла Спэйвора за совершение действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.