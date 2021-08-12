В ЛНР сообщили, что служащего Народной милиции республики ранили в ходе обстрела

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины один раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности подразделений Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения. Об этом сообщило в четверг агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелу подвергся район населенного пункта Нижнее Лозовое. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.