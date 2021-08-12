Генпрокуратура Перу проводит проверку в отношении премьер-министра страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Перу сообщила о начале проверки в отношении председателя правительства страны Гидо Бельидо Угарте по подозрению в терроризме. Соответствующее расследование открыла специальная межрегиональная прокуратура по вопросам терроризма и преступлений против человечности, говорится в опубликованном в среду сообщении контрольно-надзорного органа страны.

Фигурантом расследования стал также Владимир Серрон - лидер леворадикальной партии "Свободное Перу", членом которой является президент республики Педро Кастильо (политик вступил в должность в конце июля). Как уточняется в сообщении, расследование открыто в связи с появлением в мае публикаций СМИ о связях политиков с лидерами леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" ("Сияющий путь"). Прокуратура планирует допросить Бельидо и Серрона.

В результате террористической деятельности "Сендеро луминосо" в Перу с 1980 года погибли свыше 30 тыс. человек. Нанесенный стране материальный ущерб оценивается примерно в $25 млрд. После ареста лидера группировки Абимаэля Гусмана в сентябре 1992 года она стала терять свое влияние. В последние годы небольшие группы экстремистов продолжали совершать нападения на перуанских военных и представителей правоохранительных органов. Одной из последних акций террористов "Сендеро луминосо" стало убийство 14 гражданских лиц в конце мая. Расправа была совершена в департаменте Куско за две недели до второго тура президентских выборов, победу на которых одержал Кастильо.

Ранее Серрон и Бельидо стали фигурантами дела об отмывании денег и незаконном финансировании предвыборной кампании.