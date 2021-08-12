Оппозиция в Раде заявила о десяти предупреждениях Путина Киеву

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин выразил сомнение в том, что украинская власть понимает последствия проводимой политики в отношении России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Первый месседж [президента РФ Владимира] Путина украинской власти был по поводу "майдана". Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток - 2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки. Иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статья об Украине, обвинение в незаконном преследовании Медведчука. А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию", - написал он. Депутат задался вопросом о том, действительно ли украинская власть не понимает, "чем это все может закончиться".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" назвал большой ошибкой пребывание в Донбассе граждан, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. По его словам, Донбасс "никогда не будет русской территорией", а "без Украины цивилизации [в регионе] не будет".