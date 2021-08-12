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Прокуратура Литвы попросила арестовать 26 участников беспорядков у Сейма

В акции протеста участвовало около 5 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой арестовать задержанных участников беспорядков, которые прошли в ночь со вторника на среду у здания Сейма (парламента) республики. Об этом журналистам в четверг сообщила представитель ведомства Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

"Задержанным прокуратура просит назначить меру пресечения в виде ареста на срок от одного до трех месяцев", - сказала она.

Во время беспорядков были задержаны 26 человек. Полиция проводит следствие по факту организации беспорядков.

Во вторник у здания парламента прошла акция протеста с участием около 5 тыс. человек против намерения правительства ограничить права непривившихся от коронавируса лиц. После окончания отпущенного на протест времени несколько сотен человек остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, тем самым не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. Пострадали 18 полицейских.

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