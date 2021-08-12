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Пашинян заявил, что Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном

По словам премьер-министра Армении, Ереван ждет конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению нагорнокарабахского конфликта и ждет конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Возвращаясь к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить переговоры [по разрешению нагорнокарабахского конфликта], хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений", - заявил он.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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