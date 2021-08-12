Армия Афганистана отбила атаки талибов на центры провинций Герат и Бадгис

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Афганистана и отряды народного ополчения отразили минувшей ночью несколько атак боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на административные центры северных провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. Об этом сообщил в четверг афганский телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на губернатора провинции Герат Абдула Сабура Гане и губернатора провинции Бадгис Хесамуддина Шамса.

"Минувшей ночью талибы предприняли наступление на город Герат с четырех сторон, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения, - цитирует телеканал губернатора Гане. - Всего за ночь было отражено шесть атак. 30 боевиков убиты, десятки ранены".

Губернатор провинции Бадгис отметил, что в боях за Калайи-Нау уничтожено свыше 60 боевиков, в том числе полевые командиры, более 50 ранены. В настоящее время силы безопасности контролируют город, хотя на окраинах то и дело вспыхивает спорадическая перестрелка. Ожесточенные бои идут в городе Газни - административном центре одноименной провинции. По данным СМИ, талибы взяли штурмом офис губернатора и штаб-квартиру полиции, но установить полный контроль над городом им пока не удается.

Всего, по данным Министерства обороны Афганистана, за минувшие сутки ВС страны уничтожили 439 талибов и ранили еще 77. Проведены операции в провинциях Нангархар, Лагман, Логар, Пактия, Урузган, Забуль, Гор, Балх, Фарах, Гильменд, Каписа и Баглан.

В среду боевики "Талибан" захватили административный центр провинции Бадахшан - город Файзабад на севере Афганистана. По информации афганского агентства Пажвок, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений.