Маас: ФРГ не будет оказывать помощь Афганистану, если талибы полностью захватят страну

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Германия не будет выделять финансовые средства на помощь Афганистану, если движение "Талибан" (запрещено в РФ) установит контроль над всей территорией страны. Об этом сообщил в четверг глава МИД Германии Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

"Мы ежегодно выделяем €430 млн [Афганистану]. Если "Талибан" возьмет под свой контроль всю страну, введет законы шариата, то мы больше не выделим ни цента", - сказал он. По словам министра, "в "Талибане" об этом знают". Маас отметил, что "без международной помощи страна существовать не сможет".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.