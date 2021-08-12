Администрация президента Казахстана назвала недопустимыми действия "языковых патрулей"

НУР-СУЛТАН, 12 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев считает, что говорить об ущемлении русского языка в республике на фоне ситуации с так называемыми языковыми патрулями несправедливо, а сами подобные прецеденты являются недопустимыми и возмутительными.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики.

"Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу - казахи, русские или представители других этносов", - сказал Абаев в опубликованном в четверг интервью программе "Открытый диалог".

По словам замглавы администрации президента, подавляющее большинство казахстанцев осуждает такие проявления "пещерного национализма". "К сожалению, такие вещи происходят во всем мире, и это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством или являются тенденцией. Разве можно по неадекватным поступкам двух-трех человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю, что нет", - отметил Абаев.

"Факты - упрямая вещь, - продолжил он. - В нашей стране русским языком владеют почти 90% населения, это один из самых высоких показателей в мире. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке, это при том, что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20%. Разве это не говорит о востребованности языка?"

Кроме того, Абаев подчеркнул, что в Казахстане работают 23 тыс. учителей русского языка и литературы. "Это больше, чем в любой другой стране Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане по меньшей мере несправедливо", - добавил первый заместитель руководителя администрации президента республики.