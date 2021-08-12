СМИ: около 390 тыс. афганцев покинули свои дома с мая из-за войны

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 390 тыс. человек в Афганистане были вынуждены покинуть свои дома с мая в связи с боевыми действиями. Об этом сообщил в четверг афганский телеканал Ariana News со ссылкой на данные ООН.

Утверждается, что только за последние двое суток около 5,8 тыс. афганцев бежали из северных провинций страны в Кабул, где были размещены в парках. Всем им необходима помощь, в том числе продовольствие и медикаменты.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.