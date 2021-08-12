Экс-посла Белоруссии в Словакии Лещеню задержали по делу о массовых беспорядках

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня задержан правоохранительными органами в рамках расследования управлением Следственного комитета по Минску уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков на территории столицы. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящий момент с участием задержанного проводятся следственные действия", - проинформировала Гарлинская.

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа минувшего года, и последовавших затем протестов экс-посол Белоруссии в Словакии Лещеня осудил жесткие действия силовиков в отношении участников протестов. Лещеня по решению президента Александра Лукашенко был лишен дипломатического ранга "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".