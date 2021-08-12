Баку обвинил Ереван в невыполнении положений трехстороннего заявления по Карабаху

БАКУ, 12 августа. /ТАСС/. МИД Азербайджана обвинил Армению в уклонении от выполнения обязательств по трехстороннему заявлению о полном прекращении военных действий в Карабахе от 9 ноября прошлого года.

"Согласованные формулировки подписанного тремя сторонами (президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении) заявления от 10 ноября [9 ноября по мск] 2020 года ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих. Попытки абсурдной интерпретации ключевых положений трехстороннего заявления свидетельствуют о том, что армянская сторона либо не вполне осознавала суть документа, подписанного ею 10 ноября 2020 года, либо изначально не собиралась выполнять его требования в полной мере", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг на его сайте.

По мнению азербайджанского МИД, такое поведение "в очередной раз подчеркивает деструктивную позицию" Армении. "Эта деструктивная практика лишена каких-либо перспектив в контексте обеспечения долгожданного мира и безопасности в регионе", - отмечается в комментарии.

В минувшую среду Минобороны Азербайджана заявило о незаконной переброске Арменией своих военных в Карабах и размещении их в зоне ответственности российских миротворцев, а также создании новых армянских военных постов, в том числе в восточном направлении административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов, перешедших под контроль Баку в результате военных действий осенью прошлого года.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.