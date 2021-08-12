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Пандемия COVID-19

Болгария дарит Боснии и Герцеговине 50 тыс. доз вакцины от COVID-19

МИД республики отметил, что поддерживает европейский и евроатлантический путь Боснии и Герцеговины

СОФИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Болгария безвозмездно передает 50 тыс. доз вакцины от COVID-19 Боснии и Герцеговине. Как отмечает в четверг болгарское внешнеполитическое ведомство, "дарение - это знак солидарности усилиям страны по преодолению распространения коронавируса и очередное доказательство существующих дружеских отношений между странами".

"Болгария продолжает твердо поддерживать европейский и евроатлантический путь Боснии и Герцеговины, остается приверженцем активизации политического диалога, торгово-экономического, культурного и военного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В июле Минздрав Болгарии подарил Королевству Бутан более 170 тыс. доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

С начала года в Болгарию было доставлено около 5 млн доз различных вакцин, из которых использовано около 2,1 млн доз.

Теги
БолгарияБосния и ГерцеговинаПандемия COVID-19
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