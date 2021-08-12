СМИ: Кабул представил расширенной "тройке" и талибам в Дохе план афганского урегулирования

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла на встрече в Дохе представил план мирного урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщает в четверг афганский телеканал Ariana News.

По словам Абдуллы, "для ускорения процесса достижения политического соглашения с "Талибаном" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) необходимо посредничество [других стран]".

По сведениям телеканала, представленный расширенной "тройке" (РФ, США, Китай и Пакистан) и представителям движения "Талибан" план предполагает формирование совместного с талибами правительства.

Во вторник в Дохе началась серия встреч по афганскому мирному урегулированию. Участники обсудили перспективы мирного урегулирования на фоне обострившейся ситуации в Афганистане, вызванной столкновениями правительственных сил и движения "Талибан". Делегацию Кабула возглавлял Абдулла. В заседании в Дохе приняли участие спецпредставители России, США, Китая и Пакистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.