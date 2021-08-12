СМИ: Трамп отказывается начать кампанию за вакцинацию от коронавируса в США

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, вопреки рекомендациям советников, не желает начинать информационную кампанию с целью убедить его сторонников сделать прививку от нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг интернет-портал The Daily Beast.

"Прошло уже больше шести месяцев с тех пор, как Дональд Трамп покинул свой пост, однако бывший президент отказывается сделать хоть что-то, напоминающее настоящие попытки убедить его сторонников вакцинироваться, несмотря на просьбы ряда друзей и советников", - говорится в публикации. В ней констатируется, что республиканец ранее несколько раз высказывался в пользу прививок, но в то же время подчеркивал, что люди имеют право их не делать.

По словам источников, не менее четырех человек обсуждали с Трампом "возможную кампанию за вакцинацию". Однако бывший американский лидер якобы "не проявил особого интереса к тому, чтобы его имя связывали с попытками привить больше людей".

По сведениям портала, Трамп в беседах с приближенными заострял внимание на результатах социологических опросов, которые свидетельствовали о том, что вакцинация не пользуется популярностью среди его сторонников. Источники The Daily Beast полагают, что республиканец, возможно, не желает затрагивать эту тему в своих выступлениях, чтобы не вызвать раздражения у поддерживающих его американцев.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 618,4 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.