Аксенов: Зеленского выгонят из Крыма, если он будет просить политического убежища в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Крым не примет действующего президента Украины Владимира Зеленского, если он будет просить убежища в России из-за действий, которые совершает на своем посту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг во время "прямой линии" на местном телеканале "Крым 24".

"У многих [находящихся на руководящих постах на Украине] бизнес есть [в Крыму], у господина Зеленского квартира. Я всегда говорю: видимо, на тот случай [квартира], когда придется политического убежища просить, с Украины бежать. Но мы его выгоним без сомнений", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в настоящее время власти Украины действуют по принципу "чем у нас хуже - тем лучше" и "радуются любым стихийным бедствиям, руки потирают, злорадствуют". "Но злоба бессильна. "Крымская платформа" вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим, ведь они понимают, что возможности вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для одной страны мира, мы навсегда вернулись на историческую родину. При всех недостатках - я никогда не идеализирую ситуацию - при том, что где-то надо более тщательно работать, я уверен, что мы двигаемся точно быстрее, чем они - украинские власти", - подчеркнул глава республики.

Он подчеркнул, что при этом враждебная позиция присуща только руководству этой страны, а "с гражданами Украины мы всегда найдем общий язык, у многих там родственники живут, они не испытывают враждебности по отношению к крымчанам и другим россиянам".

При этом, уверен глава Крыма, семь лет назад крымчане приняли единственно верное решение о воссоединении с Россией. "В 2014 году был выбор крымчан, направленный на защиту жизни и здоровья. Что мы должны были делать? В плен сдаваться? Свастику набивать на плече? Я не собирался и большинство крымчан тоже. Те, кто это сделал, сейчас маршируют в Киеве как гитлеровцы и бандеровцы, на ветеранов не стесняются руку поднимать", - напомнил Аксенов.

Ранее в Госсовете Крыма ТАСС сообщали, что основными собственниками земельных участков в Крыму из числа иностранцев являются граждане Украины. Власти Крыма неоднократно указывали, что недвижимостью в регионе владеют в том числе бывшие и действующие украинские политики и олигархи, среди которых супруга Владимира Зеленского.