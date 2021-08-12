МИД Литвы назвал похищение хакерами документов ведомства "атакой недружественных стран"

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Власти Литвы расценивают похищение хакерами документов министерства иностранных дел республики как "атаку недружественных стран". Об этом в четверг заявил литовский МИД.

"Оцениваем произошедшее как атаку недружественных стран", - говорится в сообщении. "Появившуюся в общественном пространстве информацию комментировать не можем, так как подтвердить ее достоверность нельзя", - уточнило ведомство.

Согласно сообщению литовского новостного портала Delfi, в интернете появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского МИД. Речь, по уточненным данным, идет о 1,677 млн электронных писем с деталями переговоров по актуальным вопросам международной политики, в том числе о газопроводе "Северный поток - 2". По информации портала, в документах описывается позиция Литвы по отношению к России, Белоруссии, Грузии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил нDelfi, что определенная информация, содержавшаяся в похищенных документах, "была под грифом секретно". По его словам, эти сведения "могут причинить большой ущерб союзникам" Вильнюса.