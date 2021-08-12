Афганистан призвал ООН созвать Совбез по ситуации в стране

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла призвал ООН созвать срочное заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в стране.

"Представители и посланники стран региона, разведки и государств расширенной "тройки" (РФ, США, КНР, Пакистан) на встречах в Дохе четко дали понять, что афганская проблема не имеет военного решения, - сообщил Абдулла в четверг на своей странице в Twitter. - Они заявили, что не признают силовой захват власти какой-либо из сторон и настаивают на ускорении мирных переговоров". Абдулла отметил, что необходимо "срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения текущих событий в Афганистане".

Во вторник в Дохе началась серия встреч по афганскому мирному урегулированию. Участники обсудили перспективы мирного урегулирования на фоне обострившейся ситуации в Афганистане, вызванной столкновениями правительственных сил и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Делегацию Кабула возглавлял Абдулла. В заседании в Дохе приняли участие спецпредставители России, США, Китая и Пакистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.