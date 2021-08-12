Глава Стратегического командования ВС США признал лидерство РФ в гиперзвуковых вооружениях

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Россия в данный момент является ведущей страной в сфере гиперзвуковых вооружений. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, в Ханствилле (штат Алабама).

"Россия занимается модернизацией своих обычных и стратегических сил. Ядерные силы остаются краеугольным камнем стратегии России, и она уже модернизовала их на 80%, включая средства доставки боеголовок. Работы по модернизации направлены на замену советских пусковых установок и межконтинентальных баллистических ракет современными. Россия - ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий", - сказал он, выступая по видеосвязи.

Американский адмирал отметил, что Россия в июле провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", а еще ранее объявила о постановке на боевое дежурство гиперзвуковой ракеты "Авангард".

Ричард отметил, что пока США боролись с террористами на Ближнем Востоке, забыв о традиционных угрозах времен холодной войны, Россия и Китай наблюдали и корректировали свою стратегию, чтобы иметь возможность противостоять Вашингтону. Теперь, считает он, это две страны, способные сравниваться с США в стратегических вооружениях и потому якобы представляющие им угрозу. "У России есть потенциал значительно усилить производство своего ядерного оружия за счет имеющихся производственных мощностей, - добавил Ричард. - У России более развитая противоракетная оборона, чем у нас, и они продолжают улучшать ее".