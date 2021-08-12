В ООН не могут подтвердить взятие талибами Кандагара и Герата

ООН, 12 августа. /ТАСС/. ООН не располагает информацией о том, действительно ли контроль над афганскими городами Герат и Кандагар перешел к "Талибану" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы находимся в контакте с нашими сотрудниками. Мы не можем подтвердить, кто контролирует какой город, мы не в той позиции. Нам хорошо известно, что идут бои", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чьих руках находятся указанные города.

Герат и Кандагар - крупные города в Афганистане. Ранее в четверг ряд международных СМИ со ссылками на свидетелей на местах сообщили, что боевики "Талибана" заняли в них ряд контрольных точек.