США в ближайшие недели сократят численность сотрудников посольства в Кабуле

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Власти США намерены в ближайшие недели сократить численность сотрудников американского посольства в Кабуле. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить [свое присутствие] в Афганистане до базового дипломатического представительства", - сказал он, подчеркнув, что американская дипмиссия в Кабуле продолжит свою работу.

США ускорят эвакуацию афганцев, претендующих на получение американских виз.

Американские военные помогут в вывозе американских сотрудников из Кабула.