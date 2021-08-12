ЕС призвал талибов прекратить наступление и начать переговоры

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз призвал движение "Талибан" (запрещено в России) немедленно прекратить наступление и начать переговоры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить содержательные регулярные и структурированные переговоры и призывает к немедленному прекращению насилия и всеобъемлющему постоянному перемирию", - говорится в заявлении.