СМИ: ВС Турции и отряды оппозиции обстреляли две школы на северо-востоке Сирии

БЕЙРУТ, 12 августа. /ТАСС/. Турецкие ВС и сотрудничающие с ними формирования вооруженной сирийской оппозиции нанесли в четверг удары по району населенного пункта Телль-Тамер, расположенного в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По сведениям агентства, ударам подверглись две школы, по которым было выпущено несколько снарядов. Утверждается, что строениям был нанесен "существенный материальный ущерб". Подчеркивается, что инцидент произошел за несколько дней до начала нового учебного года.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В указанных городах и районах присутствуют протурецкие отряды вооруженной оппозиции. В Дамаске рассматривают присутствие Турции как незаконную оккупацию.