Президент Алжира предостерег от попыток использовать пожары для подрыва единства в стране

ТАСС, 13 августа. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в речи к нации в четверг предостерег от попыток использовать лесные пожары, бушующие на севере страны с начала текущей недели, для подрыва национального единства. Об этом сообщает информационное агентство Algerie Press Service.

"Необходимо сохранить национальное единство, защитить его от любых злонамеренных посягательств. Любая попытка подрыва национального единства является преступлением сама по себе", - отметил Теббун.

По его словам, есть люди, которые пользуются пожарами в ряде провинций, чтобы "усугубить ситуацию и попытаться отделить армию от народа и народ от государства". Тем самым президент намекнул на оппозиционных активистов из области Кабилия, в последние годы выступающих с резкой критикой действий правительства Алжира.

Как сообщил в речи к нации Теббун, "алжирские власти арестовали 22 человека, подозреваемых в том, что они были виновниками лесных пожаров". "11 из них арестованы в провинции Тизи-Узу, четверо - в Аннабе, остальные - в Медее, Джиджеле и Айн-Дефле. Все они в настоящее время находятся в руках правосудия. Ведутся расследования с целью установить виновных в возникновении пожаров", - добавил он.

С начала текущей недели лесные пожары разгорелись сразу в целом ряде провинций на севере Алжира. По последним данным, пожары унесли жизни более 70 человек, в том числе около трех десятков военнослужащих армии Алжира.

В связи с этим в стране начиная с 12 августа объявлен трехдневный траур.