Вице-президента Samsung освободили из тюрьмы условно-досрочно

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ён, которого в начале этого года приговорили к двум с половиной годам тюрьмы по делу о коррупции, был в пятницу освобожден условно-досрочно. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что Ли Чжэ Ён стал одним из 810 заключенных, которые получили амнистию по случаю отмечаемого 15 августа Дня освобождения Кореи. Покидая исправительное учреждение, он в беседе с журналистами вновь попросил прощения за свои поступки.

Ли Чжэ Ёну были предъявлены обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе, с целью получения содействия правительства для приобретения контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он стал впоследствии. Обвинение подчеркивало, что размер взятки достигал 29,8 млрд вон ($25,5 млн).

18 января Ли Чжэ Ён был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы в ходе пересмотра дела о даче взятки окружению Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён приходится сыном бывшему председателю концерна Samsung Ли Гон Хи, который умер в октябре прошлого года, и внуком основателю компании Ли Бён Чхолю.