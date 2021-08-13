ВМС Южной Кореи приняли на вооружение первую дизельную ракетную подлодку

СЕУЛ, 13 августа. /ТАСС/. ВМС Республики Корея приняли на вооружение первую ракетную дизельную подводную лодку собственного производства. Как сообщает в пятницу агентство Yonhap, церемония вступление в состав южнокорейского военного флота субмарины класса Changbogo-III подсерии Batch-I состоялась на верфях компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. на южном острове Кодже.

Подлодка, названная в честь известного корейского борца за независимость Досан Ан Чан Хо, первая в серии трех подводных лодок с баллистическими ракетами (БРПЛ), которые РК планирует построить к 2023 году. Ее водоизмещение составляет 3 тыс. тонн. Длина субмарины - 83,5 м, ширина - 9,6 м. Максимальная скорость подводной лодки достигает 20 узлов, дальность плавания - 10 тыс. миль. Экипаж составляет 50 человек. Подлодка оснащена тремя торпедными аппаратами, а также шестью вертикальными пусковыми установками баллистических ракет с дальностью 500 км, в которых также могут размещаться крылатые ракеты Chonryong для поражения береговых целей дальностью до 1500 км.

Подлодка оборудована воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), позволяющей ей находиться под водой без всплытия 20 суток.

РК приступила к строительству БРПЛ Changbogo-III Batch-I в 2007 году в рамках проекта стоимостью 3,09 трлн вон ($2,7 млрд).

По численности подводного флота в Азиатско-тихоокеанском регионе Южная Корея делит третье место с Японией после ВМС США и Китая.

В новость внесена правка (8:50 мск) - передается с уточнением формулировки во втором абзаце, верно - скорость подводной лодки.