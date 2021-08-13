В Узбекистане считают, что выборы президента в стране дадут оценку проводимым реформам

ТАШКЕНТ, 13 августа. /ТАСС/. Предстоящие в октябре этого года очередные выборы президента Узбекистана, по сути, "поставят оценку" реформам, которые инициировал в конце 2016 года действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал первый вице-спикер Сената Олий Мажлиса (парламента) Садык Сафаев.

"Голосуя, люди выразят свое отношение к тому курсу, который избрал нынешний президент пять лет назад", - пояснил он, комментируя завершение первого этапа начавшейся в стране избирательной кампании, когда происходило выдвижение кандидатов на высший пост в государстве.

По его словам, "Узбекистан находится сегодня на переломном этапе своего развития, и в этих условиях очень важно, чтобы выборы укрепили доверие между властью и обществом". Не менее значимым, считает Сафаев, будет признание этих выборов международным сообществом, партнерами республики в ближнем и дальнем зарубежье, организациями, формирующими мировое общественное мнение. "Это очень важно для имиджа и международных рейтингов Узбекистана", - подчеркнул первый вице-спикер Сената.

Главной же особенностью предстоящего 24 октября голосования, по его словам, станет наличие реальной политической конкуренции. "Мы помним, что было такое время, когда все существующие в республике политические партии были пропрезидентскими, а один из кандидатов на пост главы страны <...> заявил, что будет голосовать за действующего президента. О какой политической борьбе можно было говорить в таких условиях?" - сказал Сафаев. Сегодня же, отметил он, все пять партий, которые выдвинули своих кандидатов, уже вовсю готовятся к дебатам, в ходе которых будут активно продвигать свои идеи и платформы.

Партийные кандидаты в президенты

Тем не менее, по мнению сенатора, главной политической силой республики в настоящее время по-прежнему остается Либерально-демократическая партия Узбекистана. Она, как и пять лет назад, вновь выдвинула своим кандидатом действующего главу государства Шавката Мирзиёева. "Он является бесспорным фаворитом в начавшейся предвыборной гонке, - продолжал он. - Это мое личное мнение, но уверен, что оно созвучно мнению большинства специалистов". Объясняя эту точку зрения, Сафаев отметил, что именно по инициативе Мирзиёева за последние пять лет в стране уже произошли крупные позитивные перемены.

В частности, коренным образом изменилась ситуация с соблюдением прав человека. "Сегодня даже трудно себе представить, что еще пять лет назад фраза "соблюдение прав человека" означала чуть ли не подрывную деятельность", - сказал Сафаев. Также, продолжал он, удалось снять тот конфликтный потенциал в Центральной Азии, из-за чего были практически закрыты границы между соседними государствами. По инициативе президента Узбекистана стали проводиться консультативные встречи глав стран Центральной Азии, в ходе которых решаются возникающие в регионе многосторонние и двусторонние проблемы.

Немаловажен и тот факт, считает Сафаев, что нынешний президент является кандидатом от партии, которая объединяет фермеров и предпринимателей - людей, фактически формирующих экономику страны. "Эта активная часть населения отражает интересы большинства граждан республики", - добавил он.

Что касается других претендентов на должность президента, то первый вице-спикер Сената обратил также внимание на кандидата Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), которая всегда играла большую роль в общественной жизни республики. Она выдвинула своим кандидатом Максуду Ворисову. "В Узбекистане это первый случай выдвижения женщины кандидатом на пост президента, - отметил Сафаев. - Сама партия является партией левого плана, которая продвигает идеи социальной справедливости. У нее есть вопросы к темпам приватизации, как при этом защищаются интересы населения, особенно его уязвимых слоев. Поэтому НДПУ достаточно широко поддерживают в разных слоях населения".

Одной из ярких и обсуждаемых фигур среди кандидатов на пост президента является, по мнению сенатора, также лидер демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров. "Он традиционно выступает за защиту национальных ценностей и культурных традиций. Его выступления часто вызывают острые отклики. Специалисты полагают, что его кандидатура также будет поддержана в разных слоях населения", - считает сенатор.

Выборы президента

Выборы главы государства проводятся в Узбекистане раз в пять лет. В декабре 2016 года в республике в связи со смертью от инсульта первого президента Ислама Каримова, который бессменно руководил республикой с 1989 года, прошли внеочередные выборы, на которых победил нынешний лидер страны Шавкат Мирзиёев, занимавший тогда пост главы правительства.

По мнению специалистов, самыми заметными реформами первого срока его президентства стали предельная либерализация валютного рынка и внешнеэкономической деятельности. Также по его инициативе был принят ряд законов, направленных на расширение прав предпринимателей и защиты их интересов, значительно сокращено число проверок частных предприятий со стороны фискальных и правоохранительных органов, расширены полномочия местных органов власти.

В соответствии с законодательством Узбекистана правом выдвижения кандидатов в президенты обладают лишь политические партии. На сегодняшний день в республике официально зарегистрировано пять партий. Еще две из них - социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова и Нарзуллу Обломурадова.

Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Президентом может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным (узбекским) языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее десяти лет непосредственно перед выборами. В президентских выборах не имеют права участвовать лица, судимые за умышленные преступления, а также профессиональные служители религиозных организаций и объединений.