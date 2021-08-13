Al Jazeera сообщил о захвате талибами административного центра провинции Урузган

ТАСС, 13 августа. Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль город Таринкот - административный центр провинции Урузган, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя движения.

По его словам, начальник полиции и все подразделения Таринкота, а также защищавшие его солдаты афганской армии перешли на сторону талибов. Ранее губернатор Урузгана Мохаммад Омар Ширзад заявил, что старейшины племен призвали его прекратить войну с талибами после нескольких дней боев за город Таринкот.

По сведениям телеканала, под контролем "Талибана" в настоящий момент находятся 15 провинций республики. Ранее журнал Newsweek Pakistan сообщил, что талибы контролируют порядка 67% территории Афганистана.

В четверг радикалы заявили о захвате Кандагара и Герата. Источники агентства Pajhwok в пятницу сообщили, что регионы Багдис и Гильменд также сдались талибам. Афганская газета Hasht e Subh Daily пишет, что в ряде провинций радикалам сдаются не только местные чиновники, но и армейские подразделения. Движение занимает ключевые здания в столицах провинций - полицейские управления, офисы губернатора. Власти некоторых районов призывают население не противодействовать талибам во избежание жертв и разрушений.

В то же время афганские СМИ отмечают, что несмотря на приход талибов в ряд провинций, силы безопасности полностью не оставляют эти регионы, а передислоцируются, чтобы продолжать борьбу. Столкновения с радикалами продолжаются и, по информации Минобороны Афганистана, за минувшие сутки уничтожено более 200 талибов в результате операций в Нангархаре, Газни, Фарахе, Багдисе, Балхе, Гильменде и Каписе. Операции проходят при поддержке боевой авиации.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.