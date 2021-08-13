Белоруссия предупредила ООН об угрозе достижению целей развития из-за давления Запада

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Достижение поставленных ООН Целей устойчивого развития (ЦУР) в Белоруссии оказались под угрозой из-за политического и экономического давления Запада в отношении страны. Об этом говорится в заявлении национального координатора по достижению ЦУР, заместителя председателя Совета республики Анатолия Исаченко, которое он направил Генеральной Ассамблее ООН.

"Являясь одним из учредителей Организации Объединенных Наций, Беларусь сохраняет приверженность ключевым принципам международного права - невмешательству во внутренние дела государств и их равенству на международной арене. Однако сегодня из-за развернутой странами ЕС и США целенаправленной кампании по политическому и экономическому давлению на Республику Беларусь достигнутые высокие результаты в различных сферах и в процессе достижения ЦУР оказались под угрозой", - цитирует заявление агентство БелТА.

Как отметил вице-спикер, односторонние ограничительные меры, в частности отказ пускать белорусские товары на европейский рынок, запрет на перелеты белорусских перевозчиков, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе "в настоящее время приобретают катастрофические перспективы". "Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан", - уверен замглавы верхней палаты парламента.

Он обратился к Генассамблее ООН с призывом "осудить грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь со стороны иностранных государств, принять меры по недопущению использования односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства, прекратить спланированные шаги ряда государств - членов ООН по игнорированию ключевых принципов международного права и ухудшению уровня жизни миллионов людей".

Новые санкции

В понедельник США, Канада и Великобритания расширили экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии якобы нарушают права человека.

В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая "Беларуськалий", а также в отношении Национального олимпийского комитета и Следственного комитета Белоруссии. Великобритания ввела санкции, включающие торговые ограничения в отношении калия и нефтепродуктов, запрет на приобретение ряда ценных бумаг, выпускаемых Белоруссией и ее государственными банками, предоставление кредитов, а также оказание страховых услуг. Канада объявила о секторальных санкциях, которые коснутся нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии. Ранее несколько пакетов мер в отношении Минска принял Евросоюз.

Цели устойчивого развития

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.