Белорусский политик Дмитриев сообщил, что его допросили сотрудники КГБ

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев сообщил, что в четверг его допросили сотрудники КГБ республики, а сейчас он находится на свободе.

В четверг белорусские правозащитники сообщили о задержании Дмитриева. Связь с ним отсутствовала почти целый день, вечером появилась информация, что его отпустили.

"Допрос проводили сотрудники КГБ. Я не могу говорить о сути разговора, я дал подписку о неразглашении", - сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом ТАСС. Он предположил, что его могут вновь вызвать в КГБ.

По итогам состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов Дмитриев получил 1,21% голосов избирателей и занял четвертое место среди пяти кандидатов. Он также является делегатом гражданской инициативы "Сход" - цифровой платформы, которая, по словам разработчиков, позволяет жителям Белоруссии выдвигать и избирать своих представителей, которые будут участвовать в национальном диалоге. Белорусские власти считают подобные инициативы нелегитимными.

На текущей неделе сотрудники силовых структур республики задержали ряд участников "Схода", в частности бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что он задержан в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Минске.