Ведомство ООН по беженцам призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, ищущих спасения от боев. Как заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Шабия Манту, с начала нынешнего года свои дома вынужденно покинули около 400 тыс. человек.

"УВКБ призывает соседние страны сохранять свои границы открытыми в свете обострения кризиса в Афганистане", - отметила она. "Около 400 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома с начала нынешнего года", - сказала Манту, напомнив, что по состоянию на конец 2020 года в стране насчитывалось 2,9 млн внутренне перемещенных лиц.