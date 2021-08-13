Министр обороны Британии считает возможным возвращение военных стран Запада в Афганистан

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Западные страны могут вернуть воинский контингент в Афганистан в случае усиления там позиций террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Такое мнение высказал в пятницу в эфире радиостанции LBC глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, если движение "Талибан" (запрещено в РФ) начнет сотрудничать с "Аль-Каидой", то это приведет к нападениям на западные страны и другие государства. В таком случае Запад "может вернуться" в Афганистан, отметил он.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут военные США. Ожидается, что в ближайшие двое суток в афганскую столицу временно перебросят для этого около 3 тыс. американских военнослужащих. Власти Канады также направят войска специального назначения для охраны посольства страны в Кабуле, пока оттуда будет проводиться эвакуация персонала.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.