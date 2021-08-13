Погранслужба Литвы утверждает, что белорусский пограничник нарушил литовскую границу

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудник погранохраны Белоруссии нарушил, как утверждает в пятницу Служба охраны госграницы Литвы, литовскую границу. Инцидент, согласно сообщению литовского ведомства, произошел поздно вечером в четверг в Шальчининкском районе.

"Стационарными средствами видеонаблюдения было установлено, что сотрудник погранохраны Белоруссии пересек линию границы примерно на полтора метра. Он тут же вернулся обратно", - указала погранслужба Литвы.

В сообщении также утверждается, что на плече у белорусского пограничника был коврик, спальный мешок или свернутая палатка. "Оцениваем такое поведение должностного лица соседней страны как безответственное и непрофессиональное", - заявило ведомство.

Информация о нарушении передана в МВД и МИД Литвы.